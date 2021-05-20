Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarını tamamladı

DiyarbakırŞanlıurfa yolu üzerinde bulunan Mega Sanayi Sitesinin iç yolları Bağlar İlçe Belediyesi tarafından yenilenerek 75 bin metrekarelik alanı kapsayan bölümde kilitli parke taşı çalışmasıyla güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Yaklaşık 6 bin çalışanı ile Diyarbakır’ın önemli üretim ve istihdam bölgeleri arasında yer alan Mega Sanayi Sitesinin yıllardır yapılmayan yol ve çevre düzenlemesi sorunu AK Partili Bağlar Belediyesi tarafından çözüldü. Sitenin bulunduğu alan yapılan çalışmalarla güzel bir görüntüye kavuşturuldu. Çalışmaları inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafın talebi üzerine sanayi sitesinin iç yolları yenilenerek 75 bin metrekarelik alanda kilitli parke taşı döşemesi ve çevre düzenlemesi yapıldığının altını çizdi. Beyoğlu, “Esnafımızın mutlu ve huzurlu olduğunu gördük, daha da mutlu olduk. Esnafımıza hayırlı olsun” dedi.



“İlk kez bu kadar güzel hizmet yapıldı”

Site esnafı yapılan çalışmalardan bir hayli memnun kalırken, Mega Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Ebedinoğlu yıllardır bekledikleri hizmetin bu dönemde yapıldığını söyledi. Ebedinoğlu, “Esnafımız bu konuda çok sıkıntı yaşıyordu. Durumu Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’na aktardık, Allah razı olsun hemen çalışma başlattı. Kentimizin önemli istihdam ve üretim merkezlerinden olan sitemize yapılan bu güzel hepimizi çok mutlu etti. Sitemiz çok güzel bir görüntüye kavuşuyor. Bundan sonra çok daha huzurlu şartlarda çalışmalarımızı yapacağız” diye konuştu.

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