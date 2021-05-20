Vali Karaloğlu’ndan bal üreticilerine dev destek Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Huzur ve güven ortamıyla tüm araziyi kullanma imkanımızı var” “Diyarbakır’ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah Türkiye’nin ilk 5’ine sokacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu’ndan bal üreticilerine dev destek Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Huzur ve güven ortamıyla tüm araziyi kullanma imkanımızı var” “Diyarbakır’ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah Türkiye’nin ilk 5’ine sokacağız”

İHA

Vali Karaloğlu’ndan bal üreticilerine dev destek Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Huzur ve güven ortamıyla tüm araziyi kullanma imkanımızı var” “Diyarbakır’ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah Türkiye’nin ilk 5’ine sokacağız”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından bal üreticilerine ekipman desteği sağlandı. Törende konuşan Vali Karaloğlu, “Huzur ve güven ortamı ile tüm araziyi kullanma imkanımız var” dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri salonunda gerçekleşen bal üreticilerine destek programına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, bal üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Bal üreticilerine proje kapsamında 29 üreticiye bal sağma makinesi, 17 üreticiye sır alma teknesi, 18 üreticiye bal dinlendirme makinesi, 30 üreticiye bal sağım çadırı gibi çeşitli arıcılık ekipmanları hibe edildi.

Vali Karaloğlu, üreticilerden ilk 5 sözü aldı
Destekle 3 yıl içerisinde Türkiye’nin ilk 5 ili sıralamasına girmesi için üreticilerden söz alan Vali Karaloğlu, huzur ve güven ortamında her araziye ulaşabileceklerini aktardı. Vali Karaloğlu, “Diyarbakır tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinde Türkiye’nin öncü illerinden bir tanesi. Arıcılığa baktığımızda, tarım ve hayvancılık gibi karnemiz parlak değil. Türkiye’de bal üretimi bakımında 17. sıradayız, yaklaşık 120 bin bal kovanımız var. Yıllık bin 400 ton bal üretimimiz var, bu rakamlara baktığımızda çok kötü değil fakat Diyarbakır’ın kapasitesine, arazi yapısına, faunasına, huzur ve güven ortamıyla tüm araziyi kullanma imkanımızın olmasın baktığımızda 17. sıra bize yakışmıyor. Biz arıcı ve bal üreticilerimize destek veriyoruz, onlardan da bir beklentimiz var. Diyarbakır’ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah Türkiye’nin ilk 5’ine sokacağız. Önümüzdeki dönemde Diyarbakır’ı bal üretiminde Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi ve ilk 5 vilayetine getirelim. Yeter ki vatandaşımız üretsin, biz vatandaşımıza gücümüzün yettiği kadar destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Diyarbakır Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Demir ise Vali Karaloğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti. Demir, “Proje kapsamında 29 üreticimize bal sağma makinesi, 17 üreticimize sır alma teknesi, 18 üreticimize bal dinlendirme makinesi, 30 üreticiye bal sağım çadırı gibi çeşitli arıcılık ekipmanları hibe edildi. Katkılarından dolayı başta valimiz olmak üzere büyükşehir belediyemize öncülük ettikleri ve destek verdikleri için şahsım ve üreticiler adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarını tamamladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarını ...
Uzman estetisyen Jiyan Dalmış'tan kuru cilde sahip olanlara bakım önerileri
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Jiyan Dalmış'tan kuru cilde sahip ...
Yenişehir’de dinamik denetim devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de dinamik denetim devam ediyor
DTSO Başkanı Kaya, Silvan'da sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Kaya, Silvan'da sanayi esnafını ziyaret ...
Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer epilasyona dikkat
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer ...
Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail’in zulmüne kınama
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail’in zulmüne ...
Minibüste 1990 kilo sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Minibüste 1990 kilo sahte deterjan ele geçirildi
2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER 2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, ...
Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının Kars’ta değil, Silvan’da olduğu iddia edildi
YEREL HABERLER Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının ...
Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı ...
Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' kutlaması
YEREL HABERLER Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' ...
Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu burçların restorasyon ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu ...
Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ...
Bağlar Belediyesi pandemi döneminde 69 bin 900 vatandaşa destek sundu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi pandemi döneminde 69 bin 900 ...
HDP önündeki aileler, ilk günkü kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, ilk günkü kararlılıkla ...
Bağlar’da vatandaş huzuru gül parkında buluyor
YEREL HABERLER Bağlar’da vatandaş huzuru gül parkında buluyor
Diyarbakırspor’u Avrupa Şampiyonasında temsil edecekler
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’u Avrupa Şampiyonasında temsil ...
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Milli sporculardan Vali Karaloğlu’na 19 Mayıs ziyareti
YEREL HABERLER Milli sporculardan Vali Karaloğlu’na 19 Mayıs ...
6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden Gökgöz: "Bu olayın içerisinde parmağı olan kardeşim dahi olsa cezasını versinler"
YEREL HABERLER 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden Gökgöz: "Bu ...