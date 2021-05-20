Vali Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı bizi mutlu etti”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı bizi mutlu etti”

İHA

Vali Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı bizi mutlu etti”

Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gencin Diyarbakır için ne gibi planlar yapılacağını sorması ve Diyarbakır için bir tanıtım talep etmesi üzerine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu arayarak gençler için Diyarbakır gezisi talimatı verdi. Vali Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı bizi mutlu etti” dedi. Diyarbakır’da bal üreticilerine destek programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtlarken Diyarbakırlı Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini okuyan Yusuf Özkılıç’ın "Diyarbakır ve bölge için daha nasıl yatırımlar olacak? Diyarbakır'ın tanıtımı için bir şeyler istiyoruz" demesi üzerine soruyu yönelten Özkılıç’a yaşını sordu. Aralarında geçen sohbet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu aradı ve "Diyarbakırlı bir genç bana bir tuzak kurdu ve 'Ben bütün bu arkadaşlarımızı Diyarbakır'da ağırlamak istiyorum' dedi. Ben de 'davet senden ağırlamak bizden dedim.' Rehberliği sen yapacaksın, nerede ağırlayacaksak, hangi otelde, bunların planını yap. Sana onların durumunu bildireceğiz, tarihi bildiririz. Nereleri gezdirmek isabetli olur, planını yap, ona göre de İnşallah tüm gençlerimizi Diyarbakır'a götürelim" şeklinde talimat verdi.

Cumhurbaşkanının talimatları sevindirdi
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız her yıl 19 Mayıs’ta külliyenin içerisindeki Millet Kütüphanesinde gençlerle sohbet programları oluyor. Dünkü sohbet programında 81 vilayetimizden gençlerin bulunduğu sohbet programında Diyarbakırlı bir gencimiz Yusuf Özkılıç kendisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini okuyan bir hemşerimiz. Cumhurbaşkanımıza soru sorma sırası kendisine gelince salondaki gençlerimi Diyarbakır’da ağırlamak istiyorum diye davet ediyor. Cumhurbaşkanımızda davet sizden ağırlamak bizden diyerek cevaplıyor ve telefonla bizi arayarak talimatlandırdı. Biz hemen Cumhurbaşkanımızın külliyede görevlendirdiği danışmanlarıyla hazırlıklarımıza başlıyoruz. İnşallah o gün sohbette bulunan Türkiye’nin 81 vilayetinde olan gençlerimiz üniversite öğrencisi şuan sınav dönemleri bittikten sonra haziran sonu gibi Diyarbakır’a getireceğiz. Onları belki Mezopotamya’nın Altın Üçgeni çalışmamız olan hem Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin’de gezdirmek istiyoruz. Daha detaylar çıkmadı ama niyetimiz bu İnşallah detaylar ortaya çıkınca paylaşacağız. Biz Diyarbakırlılar olarak çok mutlu olduk, Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı bizi şahsen mutlu etti. İnşallah gençlerimizi Diyarbakır'da hakkıyla ağırlarız, onlarda kendi memleketlerine gittiklerinde Diyarbakır’da yaşadıkları güzellikleri taşırlar ve Türkiye’de kardeşlik havası da bir katkımız olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Karaloğlu: Türkiye'nin 81 vilayetinden gençlerimizi Diyarbakır'a getireceğiz
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: Türkiye'nin 81 vilayetinden ...
Evlat nöbetindeki abla Hayriye Akyüz: “Bunların tek amacı şu cennet vatanı Suriye yapmak”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki abla Hayriye Akyüz: “Bunların tek ...
Vali Karaloğlu’ndan bal üreticilerine dev destek Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Huzur ve güven ortamıyla tüm araziyi kullanma imkanımızı var” “Diyarbakır’ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah Türkiye’nin ilk 5’ine sokacağız”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu’ndan bal üreticilerine dev ...
Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarını tamamladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarını ...
Uzman estetisyen Jiyan Dalmış'tan kuru cilde sahip olanlara bakım önerileri
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Jiyan Dalmış'tan kuru cilde sahip ...
Yenişehir’de dinamik denetim devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de dinamik denetim devam ediyor
DTSO Başkanı Kaya, Silvan'da sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Kaya, Silvan'da sanayi esnafını ziyaret ...
Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer epilasyona dikkat
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer ...
Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail’in zulmüne kınama
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail’in zulmüne ...
Minibüste 1990 kilo sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Minibüste 1990 kilo sahte deterjan ele geçirildi
2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER 2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, ...
Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının Kars’ta değil, Silvan’da olduğu iddia edildi
YEREL HABERLER Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının ...
Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı ...
Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' kutlaması
YEREL HABERLER Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' ...
Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu burçların restorasyon ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu ...
Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ...
Bağlar Belediyesi pandemi döneminde 69 bin 900 vatandaşa destek sundu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi pandemi döneminde 69 bin 900 ...
HDP önündeki aileler, ilk günkü kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, ilk günkü kararlılıkla ...
Bağlar’da vatandaş huzuru gül parkında buluyor
YEREL HABERLER Bağlar’da vatandaş huzuru gül parkında buluyor
Diyarbakırspor’u Avrupa Şampiyonasında temsil edecekler
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’u Avrupa Şampiyonasında temsil ...