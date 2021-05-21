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Çocukların kavgasına büyükler de karışmıştı, aralarındaki husumet 4 yılın ardından son buldu

İHA

Çocukların kavgasına büyükler de karışmıştı, aralarındaki husumet 4 yılın ardından son buldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, yaklaşık 4 yıl önce çocukların kavgasına büyüklerin de karışması sonucu çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olaya taraf olan Kaymaz ile Yıldız aileleri, düzenlenen törenle barıştı.
Bismil merkezde kapı komşusu olan Kaymaz ve Yıldız aileleri arasında, 2017 yılında çıkan ve 16 yaşındaki Ferhat Yıldız’ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olay sonrası husumet başladı. Kaymaz ve Yıldız aileleri, Bismil Kanaat Önderleri Derneği barış komisyonunun araya girmesiyle barıştı. Yeni tip korona virüs tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen törenin ardından taraflar Kur’anı Kerim’in altından geçerek barıştı.

"Bizim kardeş kanı dökme gibi bir lüksümüz olmamalı"
Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen törende yaptığı konuşmada girişimler sonucu barışmayı kabul eden aile büyüklerine teşekkür etti. Kaymakam Türkmen, “Ecdadımız yokluktan birçok devlet kurdu, devletlerle milletleri yönetti. Bizler kardeşliği, beraberliği nasıl birlikte yaşanacağı öğrenen değil, öğreten bir nesiliz. Kardeşliği biz sadece kendi toplumuza değil, tarihte savaştığımız insanlara da öğrettik. Biz düşünen ve tefekkür eden bir toplum olmak zorundayız. Bizim kardeş kanı dökme gibi bir lüksümüz ve bir gerekçemiz olmamalı. Bundan dolayı, dökülen kanı devam ettirmedikleri ve barıştıklarından dolayı Yıldız ailesini ve Kaymaz ailesini tebrik ediyorum. Bu barış olayının sağlanması Bismil’le Diyarbakır’a bölgeye ve Tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum. Bütün kinimizi düşmanlığımızı geride bırakıp ortak kimliklerimiz üzerinde buluşabilecek ortak noktalarda buluşabiliriz” dedi.

"Bu görevi başarıyla yürüten arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"
Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural ise derneklerinde A ve B grubu olmak üzere iki barış heyeti kurduklarını söyledi. Vural, "Derneğin barış komisyonları büyük çabalar saf ederek aileler arasındaki husumet ve kan davalarını çözdüklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri yaparak hem devletimize hem bölgemize hem insanlarımıza faydalı olmak istiyoruz. Bu hizmeti yaparken de hiç bir arkadaşımızın şahsi bir beklentisi yok, sadece Allah için Bismil’e bölgeye hizmet için çalışmaktadırlar" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kaymaz ve Yıldız aileleri Kur’anı Kerim’in altından geçerek barıştı.
Törene, Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, Bismil Garnizon Komutanı Binbaşı İsmail Sert, Bismil Kanaat Önderleri Derneği yöneticileri ile taraf aileler katıldı.

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