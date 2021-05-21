Amida Höyük'teki Roma Sarayı'nın 'Kral yolu' gün yüzüne çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amida Höyük'teki Roma Sarayı'nın 'Kral yolu' gün yüzüne çıkarıldı

DHA

Amida Höyük'teki Roma Sarayı'nın 'Kral yolu' gün yüzüne çıkarıldı


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de bulunan 8 bin yıllık Amida Höyük'teki arkeolojik kazılarda, Roma Sarayı ve üzerine inşa edilen Artuklu Sarayı'na giden 'Kral yolu' gün yüzüne çıkarıldı. Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Bu yol, Roma yolundan ayrılıp saraya doğru devam ediyor. Yaklaşık 50 metrelik bir yol olması lazım. Şu anda 15 metresi ortaya çıkarıldı" dedi.
Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklular´ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de bulunan 8 bin yıllık Amida Höyük'teki arkeolojik kazılar devam ediyor. Kazı çalışmalarında yakın zamanda bulunan Roma yolunda sonra, bu yolun saraya çıkan kısmı olan 'Kral yolu' da gün yüzüne çıkarıldı. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, son hafta yaptıkları kazı çalışmalarında Roma yolundan ayrılıp saraya çıkan kısmını da bulduklarını söyledi.
'KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİKÇE YENİ SÜRPRİZLERLE KARŞILAŞIYORUZ'
Şehrin sultanının, kralının, sefere çıktığı zaman ordularıyla beraber bu yolu kullandığını anlatan Prof. Dr. Yıldız, "Yaklaşık 3 aydır Diyarbakır surlarının dirilişi projesi çerçevesinde bu alanda kazı yapıyoruz. Kazı çalışmalarında Roma yolu veya Kral yolu olarak adlandırdığımız yolun bir kısmı bulunmuştu. Yaptığımız çalışmalar sonunda yolun 55 metresini tam olarak ortaya çıkarttık. Yol, yaklaşık 8 metre genişlikte ve iki şeritli yol halinde yapılmıştır. Son hafta yaptığımız çalışmalarda bu yolun saraya çıkan kısmı da ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Belli bir noktaya kadar yol devam edecek, ondan sonra da muhtemelen merdivenlerle buradaki Artuklu, onun öncesinde de Roma sarayına da çıkış sağlanmış olacak. Tabi kazı çalışmaları devam ettikçe yeni sürprizlerle karşılaşıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin yıllık yol ortaya çıktı. Bu yol aynı zamanda bizim 'Kral yolu' veya 'İpek yolu' dediğimiz uluslararası ticaret yolunun da Amida şehrindeki başlangıç noktasıdır. Şehrin sultanı, kralı, sefere çıktığı zaman ordularıyla beraber bu yolu kullanarak sefere çıkmıştır, sefer dönüşünde de aynı yolu kullanmıştır. Yabancı devlet elçileri de şehrin yönetim merkezine, iç kalesine giriş çıkış yaparken bu yolu kullanmışlardır. Yolun ortaya çıkması, Diyarbakır için önemli bir veri oldu. Amida şehrinin kadimliğine bir paye daha eklenmiş oldu" dedi.
'ROMA YÖNETİCİSİ VE ARTUKLU SULTANI BU YOLU KULLANIYORDU'
Buldukları bu yolun 50 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Prof. Dr. Yıldız, "Bu yol, Roma yolundan ayrılıp saraya doğru devam ediyor. Yaklaşık 50 metrelik bir yol olması lazım. Şu anda 15 metresi ortaya çıkarıldı. 50 metreden sonra da muhtemelen Roma Sarayı ve üzerine daha sonra inşa edilen Artuklu Sarayı'na basamaklarla çıkmıştır. Roma döneminin yöneticisi, yine Artuklu sultanı, saraya inişte ve çıkışta bu yolu kullanarak saraya çıkmıştır. Yukarıda yaptığımız çalışmalarda aslında saraya giriş çıkışının batı tarafta olduğuna dair veriler ortaya çıkmaya başlamıştı, şüphelenmiştik. Ama yeni çalışmalarla yolun ortaya çıkmasıyla beraber artık Artuklu sarayının girişinin, batı tarafındaki iki burç arasında olduğunu kesin bir şekilde söyleyebiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-05-21 10:48:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs süreci kaygı bozukluğunu arttırdı
YEREL HABERLER Korona virüs süreci kaygı bozukluğunu arttırdı
Çocukların kavgasına büyükler de karışmıştı, aralarındaki husumet 4 yılın ardından son buldu
YEREL HABERLER Çocukların kavgasına büyükler de karışmıştı, ...
Vali Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı bizi mutlu etti”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımızın böyle bir ...
Vali Karaloğlu: Türkiye'nin 81 vilayetinden gençlerimizi Diyarbakır'a getireceğiz
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: Türkiye'nin 81 vilayetinden ...
Evlat nöbetindeki abla Hayriye Akyüz: “Bunların tek amacı şu cennet vatanı Suriye yapmak”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki abla Hayriye Akyüz: “Bunların tek ...
Vali Karaloğlu’ndan bal üreticilerine dev destek Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Huzur ve güven ortamıyla tüm araziyi kullanma imkanımızı var” “Diyarbakır’ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah Türkiye’nin ilk 5’ine sokacağız”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu’ndan bal üreticilerine dev ...
Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarını tamamladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarını ...
Uzman estetisyen Jiyan Dalmış'tan kuru cilde sahip olanlara bakım önerileri
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Jiyan Dalmış'tan kuru cilde sahip ...
Yenişehir’de dinamik denetim devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de dinamik denetim devam ediyor
DTSO Başkanı Kaya, Silvan'da sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Kaya, Silvan'da sanayi esnafını ziyaret ...
Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer epilasyona dikkat
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer ...
Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail’in zulmüne kınama
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail’in zulmüne ...
Minibüste 1990 kilo sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Minibüste 1990 kilo sahte deterjan ele geçirildi
2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER 2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, ...
Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının Kars’ta değil, Silvan’da olduğu iddia edildi
YEREL HABERLER Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının ...
Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı ...
Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' kutlaması
YEREL HABERLER Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' ...
Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu burçların restorasyon ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu ...
Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ...
Bağlar Belediyesi pandemi döneminde 69 bin 900 vatandaşa destek sundu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi pandemi döneminde 69 bin 900 ...