Güneydoğu'nun ilk 'Post ve long kovid' polikliniği açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneydoğu'nun ilk 'Post ve long kovid' polikliniği açıldı

DHA

Güneydoğu'nun ilk 'Post ve long kovid' polikliniği açıldı


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsü atlatan kişilerin şikayetleri için 'Post ve long kovid' polikliniği açıldı. Başhekim Dr. Muhammed Asena, "Koronavirüs sonrası semptomlarla hastanemize başvuran bu poliklinikte karşılanacak. Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra ilgili branşlara yönlendirilecekler" dedi.
Koronavirüsle mücadelede kentin en büyük pandemi hastanesi olan 11 katlı 650 yatak kapasiteli Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs sonrası semptomlarla hastaneye başvuranlar için çalışma başlatıldı. Hastane yönetimi tarafından yapılan toplantıda koronavirüse yakalanıp atlatan hastalara yönelik olarak bir poliklinik açılması kararlaştırıldı. Uzman hekimler tarafından yapılan çalışmaların ardından 'Post veya long kovid' ismiyle enfekte sonrası şikayetlere yönelik hizmet verecek poliklinik kuruldu. Açılışı yapıldığı gün 3 hasta başvuran poliklinik, aynı zamanda Güneydoğu'da da bir ilk olmak özelliği taşıyor.
'BURADAN İLGİLİ BRANŞLARA YÖNLENDİRİLECEKLER'
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena, koronavirüs sonrası semptomlarla ilgili bu polikliniğe gelenlerin, gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra ilgili branşlara yönlendirileceğini söyledi. Hastane olarak, koronavirüsle etkin bir mücadele verdiklerini anlatan Dr. Asena, "Çok kötü dönemler yaşadık. Koronavirüsün pik yaptığı dönemler oldu. Hasta yükümüz çok fazlaydı. Taburcu ettiğimiz hastalar çeşitli şikayetlerle koronavirüs döneminde geçirdiği halsizlik, koku kaybı ve baş ağrısı ile ilaçlardan sonra belli organlarda yan etkilerle başvurmaları üzerine ekstra bunlarla ilgili ne yapabiliriz diye bir toplantı yaptık. Akabinde koronavirüs sonrası semptomlar için dağınık olmayacak şekilde bir poliklinik tanımlayalım dedik. Bu polikliniğin ismi 'Post veya long kovid.' Koronavirüs sonrası hastanemize başvuranlar bu poliklinikte karşılanacak. Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra ilgili branşlara yönlendirilecekler. Bu önemli bir ihtiyaçtı, bölgede, hastanemizde ve ilimizde ilk olma özelliği taşıyor. 'Ben halen koku alamıyorum' deyip 2-3 ay sonrasında gelenler var. 'Benim ciddi bir halsizliğim var' deyip bize başvuranlar bu karmaşığı ortadan kaldırmak üzere böyle bir adım attık" dedi.
İç Hastalıklar Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Araç, 'Post veya long kovid' polikliniğine ilk günde 3 hastanın başvurduğunu ifade ederek, "Bu duyulduğu gibi halkımız daha çok talep gösterecektir. Başvuranlara yapılacak tetkiklerin ardından ilgili alanlara yönlendiriyoruz. İlgili polikliniklere yönlendirebilecek şekilde en azından bu şikayetleri olanlar nereye başvuracaklarını bilmedikleri için biz bunları bu polikliniğe bekliyoruz. Koronavirüs sonrası poliklinikte hastaların şikayetlerine çözüm bulmasını sağlayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-05-21 11:50:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amida Höyük'teki Roma Sarayı'nın 'Kral yolu' gün yüzüne çıkarıldı
YEREL HABERLER Amida Höyük'teki Roma Sarayı'nın 'Kral yolu' gün ...
Korona virüs süreci kaygı bozukluğunu arttırdı
YEREL HABERLER Korona virüs süreci kaygı bozukluğunu arttırdı
Çocukların kavgasına büyükler de karışmıştı, aralarındaki husumet 4 yılın ardından son buldu
YEREL HABERLER Çocukların kavgasına büyükler de karışmıştı, ...
Vali Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı bizi mutlu etti”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımızın böyle bir ...
Vali Karaloğlu: Türkiye'nin 81 vilayetinden gençlerimizi Diyarbakır'a getireceğiz
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: Türkiye'nin 81 vilayetinden ...
Evlat nöbetindeki abla Hayriye Akyüz: “Bunların tek amacı şu cennet vatanı Suriye yapmak”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki abla Hayriye Akyüz: “Bunların tek ...
Vali Karaloğlu’ndan bal üreticilerine dev destek Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Huzur ve güven ortamıyla tüm araziyi kullanma imkanımızı var” “Diyarbakır’ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah Türkiye’nin ilk 5’ine sokacağız”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu’ndan bal üreticilerine dev ...
Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarını tamamladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarını ...
Uzman estetisyen Jiyan Dalmış'tan kuru cilde sahip olanlara bakım önerileri
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Jiyan Dalmış'tan kuru cilde sahip ...
Yenişehir’de dinamik denetim devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de dinamik denetim devam ediyor
DTSO Başkanı Kaya, Silvan'da sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Kaya, Silvan'da sanayi esnafını ziyaret ...
Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer epilasyona dikkat
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer ...
Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail’in zulmüne kınama
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail’in zulmüne ...
Minibüste 1990 kilo sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Minibüste 1990 kilo sahte deterjan ele geçirildi
2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER 2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, ...
Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının Kars’ta değil, Silvan’da olduğu iddia edildi
YEREL HABERLER Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının ...
Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı ...
Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' kutlaması
YEREL HABERLER Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' ...
Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu burçların restorasyon ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu ...
Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ...