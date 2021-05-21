Güneydoğu'nun ilk 'Post ve long kovid' polikliniği açıldı



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsü atlatan kişilerin şikayetleri için 'Post ve long kovid' polikliniği açıldı. Başhekim Dr. Muhammed Asena, "Koronavirüs sonrası semptomlarla hastanemize başvuran bu poliklinikte karşılanacak. Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra ilgili branşlara yönlendirilecekler" dedi.

Koronavirüsle mücadelede kentin en büyük pandemi hastanesi olan 11 katlı 650 yatak kapasiteli Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs sonrası semptomlarla hastaneye başvuranlar için çalışma başlatıldı. Hastane yönetimi tarafından yapılan toplantıda koronavirüse yakalanıp atlatan hastalara yönelik olarak bir poliklinik açılması kararlaştırıldı. Uzman hekimler tarafından yapılan çalışmaların ardından 'Post veya long kovid' ismiyle enfekte sonrası şikayetlere yönelik hizmet verecek poliklinik kuruldu. Açılışı yapıldığı gün 3 hasta başvuran poliklinik, aynı zamanda Güneydoğu'da da bir ilk olmak özelliği taşıyor.

'BURADAN İLGİLİ BRANŞLARA YÖNLENDİRİLECEKLER'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena, koronavirüs sonrası semptomlarla ilgili bu polikliniğe gelenlerin, gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra ilgili branşlara yönlendirileceğini söyledi. Hastane olarak, koronavirüsle etkin bir mücadele verdiklerini anlatan Dr. Asena, "Çok kötü dönemler yaşadık. Koronavirüsün pik yaptığı dönemler oldu. Hasta yükümüz çok fazlaydı. Taburcu ettiğimiz hastalar çeşitli şikayetlerle koronavirüs döneminde geçirdiği halsizlik, koku kaybı ve baş ağrısı ile ilaçlardan sonra belli organlarda yan etkilerle başvurmaları üzerine ekstra bunlarla ilgili ne yapabiliriz diye bir toplantı yaptık. Akabinde koronavirüs sonrası semptomlar için dağınık olmayacak şekilde bir poliklinik tanımlayalım dedik. Bu polikliniğin ismi 'Post veya long kovid.' Koronavirüs sonrası hastanemize başvuranlar bu poliklinikte karşılanacak. Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra ilgili branşlara yönlendirilecekler. Bu önemli bir ihtiyaçtı, bölgede, hastanemizde ve ilimizde ilk olma özelliği taşıyor. 'Ben halen koku alamıyorum' deyip 2-3 ay sonrasında gelenler var. 'Benim ciddi bir halsizliğim var' deyip bize başvuranlar bu karmaşığı ortadan kaldırmak üzere böyle bir adım attık" dedi.

İç Hastalıklar Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Araç, 'Post veya long kovid' polikliniğine ilk günde 3 hastanın başvurduğunu ifade ederek, "Bu duyulduğu gibi halkımız daha çok talep gösterecektir. Başvuranlara yapılacak tetkiklerin ardından ilgili alanlara yönlendiriyoruz. İlgili polikliniklere yönlendirebilecek şekilde en azından bu şikayetleri olanlar nereye başvuracaklarını bilmedikleri için biz bunları bu polikliniğe bekliyoruz. Koronavirüs sonrası poliklinikte hastaların şikayetlerine çözüm bulmasını sağlayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-05-21 11:50:42



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