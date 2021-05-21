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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silvan'da park halindeki araç alev aldı

İHA

Silvan'da park halindeki araç alev aldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın, vatandaş ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Silvan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir işyerinin arkasında park halinde bulunan otomobilin motor bölümünde henüz belirlenmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin iç kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeni ile araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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