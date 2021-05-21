Milli karateci Sena Kızılaslan, Avrupa Şampiyonası seçmeleri için çalışmalara başladı

Diyarbakırspor bünyesinde yer alan milli karateci Sena Kızılaslan, Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Avrupa Karate Şampiyonası semeleri için hazırlıklarına devam ediyor.

Diyarbakırspor Kulübü, futbolun yanı sıra başarılı 7 amatör spor branşlarına da yatırım yaparak son dönemlerde önemli başarılar elde etti. 1318 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve aynı zamanda Finlandiya’da yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonası seçmeleri için hazırlıklarına ara vermeden devam eden milli sporcu Sena Kızılaslan, antrenörü Ayşe Meryem Yazar’ın nezaretinde günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Finlandiya’da yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonası için hazırlıklarına devam eden Sena Kızılaslan, Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Siyabend Aydın’ın kendilerine her zaman destek olduğunu söyledi. Kızılaslan, “Yıllardır karate yapıyorum. Diyarbakır’ı ve Türkiye Karate Milli Takımı'nı en iyi şekilde Avrupa Karate Şampiyonası'nda temsil ettim. Başkanımız Siyabend Aydın futbolun yani sıra başarılı 7 amatör branşı da kulübün bünyesine katarak bir tarihe imza atmıştır. İnşallah biz de bunun karşılığını ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi başarılar elde ederek vereceğiz. Başkanımıza ve yönetimimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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