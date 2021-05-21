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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Türkmen kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluştu

İHA

Kaymakam Türkmen kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Türkmen, Bismil’e bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Ziyarette mahalle sakinleri ile sıcak diyaloglar kuran Kaymakam Türkmen, kırsal mahalleleri önemsediklerini belirterek, Bismil’in tümüne eşit hizmet anlayışla çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Kırsal mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Kaymakam Türkmen, “Kırsal alanlardaki çalışmaları incelemek ve vatandaşların hizmetlerle alakalı görüş ve fikirlerini almak amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Karatepe ve Tilkilik mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Burada vatandaşlarımıza kırsal mahallelerde sürdürülen hizmetler ve 2021 de yapılacak çalışmaları anlatıp vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de dinledik. Bismil’de 112 kırsal mahallemiz mevcut, göreve geldiğimizde muhtarlarımızla istişare ederek sorunları tespit edip, çalışmalarımızı ona göre gerçekleştiriyoruz” dedi.

"İlçe kırsalında hizmet görmeyen mahalle kalmayacak"
Kırsal mahallelerde birçok çalışmaların yapılacağını vurgulayan Kaymakam Türkmen, kırsal bölgeleri daha yaşanır ve güzel hizmetlerle buluşturabilmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Kaymakam Türkmen, "20212022’de Bismil ilçe kırsalında hizmet görmeyen mahalle kalmayacak. Kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Böylece Bismil ilçe kırsalımız yolları, suları, taziye evleri ve kilitli parke taşlarıyla tam yaşanır mahalleler olmuş olacak” diye konuştu.
Kaymakam Türkmen ve beraberindekilerin köylere yaptığı ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise “Devlet büyüklerimizin köylerimize gelip ilgilenmeleri ve sorunlarımızı dinlemeleri bizleri çok mutlu ediyor. Kaymakam bey, ilçemize geldiği günden beri çalışkanlığıyla adından sıkça söz ettiriyor. Kendilerine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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