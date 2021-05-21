Diyarbakır’daki maket uçaklı saldırı girişimine 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da askeri tesise düzenlenen maket uçaklı bombalı saldırı girişimi olayına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, 18 Mayıs'ta Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca 2 adet maket uçakla bombalı saldırı girişimi olmuş, maket uçaklar havada imha edilmişti. Olay anında maket uçakların görüntüsünü çekip sosyal medyadan paylaşan, görüntüleri terör örgütüne yakın internet sitelerinde yayınlanan şahıs, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.