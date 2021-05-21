Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimine 1 gözaltı (2)

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ŞÜPHELİNİN TERÖR PROPAGANDASI YAPTIĞI BELİRLENDİ

Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklı saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları araştırmada şüphelinin saldırı girişiminin ardından sosyal medyada terör propagandası yaptığını belirledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-05-21 21:38:55



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