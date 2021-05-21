Meteoroloji'den Diyarbakır için Suriye kaynaklı toz uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır için Suriye kaynaklı toz uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır içinde uyarıda bulunuldu. Açıklamada, “Suriye kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerinde ve yarın Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ulaşımında ve aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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