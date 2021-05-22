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Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu

DHA

Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri´ne balık tutmak için giren Hamdullah Polat (37) akıntıya kapılarak kayboldu. Polat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe mahallesinden geçen Dicle Nehri kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, Hamdullah Polat, ismi öğrenilemeyen kuzeniyle birlikte balık tutmak için Dicle Nehri kıyısına geldi. Suya giren Polat, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Kuzenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İhbarla bölgeye gelen güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ise Dicle Nehri'nde arama çalışması başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-05-22 00:18:53

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