Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu’ya tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu’ya tam destek

İHA

Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu’ya tam destek

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz gecesi gösterdiği dik duruş, kahramanlık ve terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirmesi nedeni ile şer odaklarını kudurttuğunu söyledi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik linç girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündüz, son günlerde üç tarafı denizlerle dört tarafı hainlerle çevrili Türkiye’de başta bazı medya kuruluşları, bazı sözde gazeteciler, uyuşturucu baronları, FETÖ’cüler, PKK sevicilerinin, dört bir yandan teröristlerin korkulu rüyası, cumhuriyet tarihimizin bana göre başarılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya saldırdığını söyledi. Gündüz, “İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Peki bu şer odakları neden Bakanımıza saldırıyorlar, bu şer odakları fırsatını buldukça Bakanımız Süleyman Soylu'ya saldırmalarının sebebi nedir? Çünkü Bakanımızın askerimizle bağdaş kurup yemek yiyip çay içtiği Belbuka Tepede, Gabar'da, Cudi'de, Herekol'da birkaç yıl öncesine kadar PKK'lılar bu sözde gazetecilerle bağdaş kurup keyif çatıyorlardı. Vatandaştan çaldıkları hayvanların etleriyle yaptıkları ızgara ve kavurmaları midelerine tıkıyorlardı. Kandil'de PKK'nın sözde liderlerini ziyaret edip karşılıklı birbirlerine övgüler yağdırıp sözde kuracakları PKK devletinin hayalini kuruyorlardı. Sözde PKK elebaşları çocuk yaştaki kızlarla keyif çatıyorlardı. Buraları ziyaret eden bu sözde gazeteciler dönüşlerinde ceplerine sıkıştırılmış birkaç bin ABD dolarının verdiği keyifle işgal ettikleri gazete köşelerinde teröristlere mehdiyeler diziyorlardı. Şimdi buraları ziyaret edememenin, teröristlerle hasret giderememenin, haram kavurmaları yiyememenin, bol oksijenli ortamlarda kahve yudumlayamamanın ve PKK'nın dolarlarına konamamanın kudurmuşluğunu yaşıyorlar” dedi.

“PKK bitecek, sizler de gün geçtikçe daha çok üzüleceksiniz”
Şer odaklarını sadece bunların kudurtmadığını aktaran Başkan Gündüz, şöyle devam etti:
“İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz gecesi gösterdiği dik duruş ve kahramanlık bunları kudurtuyor. Süleyman Soylu’nun terör örgütlerine vurduğu darbelerle teröristlerin uykularını kaçırtması, çok sevdikleri PKK'ya katılımın olmaması, PKK'ya tarihin en ağır darbelerinin vurulup bitirilme noktasına getirilmesi, PKK yöneticilerinin 45 saatten fazla aynı yerde yaşayamamanın verdiği korkuyla yaşamaları ve sürekli yer değiştirmeleri, kaçacak delik aramaları, PKK'nın hakimiyet sürdüğü bütün alanların kritik üs bölgelerinin silahlı kuvvetlerimizin eline geçmesi, bir zamanlar PKK'nın saldırılarında 2030 askerimizin şehit olduğu derme çatma karakollardan tüm hayat fonksiyonlarının olduğu kale kollarının yapılması, İHA ve SİHA'ların terör örgütlerine vurduğu darbeler, PKK'nın uyuşturucu, kara para trafiği ve kaçakçılık ile elde ettiği gelirlerinin kesilmesi, Avrupa ülkelerinin PKK'ya yaptığı yardımların çoğunun engellenmesi ve bu para trafiğinin kesilmesi, halka hizmet etmesi gereken HDP belediyelerine kayyım atanması ile birlikte PKK'ya sağladıkları eleman, para ve lojistik desteğin kesilmesi, bölge halkının PKK'dan desteğini kesmesi, PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'li yöneticilerin yargılanıp cezaevlerine konulması, PKKFETÖ işbirliğinin tespit edilerek her iki örgütün devletimizin kurumlarının içine sızmış elemanlarının büyük ölçüde temizlenmesi, devletimizin bölgede ciddi yatırımlar yaparak PKK ve HDP'nin suistimal ettiği boşlukları ortadan kaldırması. Bu ve buna benzer sebepler PKK'yı ve HDP'yi bitirme noktasına getirdiğinden bu sözde PKK sevici FETÖ sevici Türkiye düşmanlarını kudurtma noktasına getirmiştir. Bu PKK sevicilerine tavsiyemiz bu ülkeden biran önce pılınızı pırtınızı toplayın ve gidin. Çok sevdiğiniz Fransa'ya, Almanya'ya, ABD'ye gidip çok özlediğiniz PKK’lı FETÖ'cü arkadaşlarınıza kavuşup hasret giderin. Çünkü bu ülkede artık sizlere, sizin yalanlarınıza inanacak kimse kalmadı. Artık yalanlarınız bu ülkede para etmiyor. Ülkemizde kaldığınız müddetçe PKK'nın ve FETÖ'nün bitmesi, erimesi sizi çok üzecektir. İnşallah sevicisi ve yardakçısı olduğunuz PKK bitecek, sizlerde gün geçtikçe daha çok üzülecek ve daha da kuduracaksınız. Ben devletin bir terör gazisi olarak sonuna kadar İçişleri Bakanımızın yanındayım. Sonuna kadar destekliyorum. Bakanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Sizin gibi çakallara kurda kuşa yem etmeyeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle Nehri'nde kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Dicle Nehri'nde kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
Diyarbakır Havalimanı, onarım için 30 gün uçuşa kapalı
YEREL HABERLER Diyarbakır Havalimanı, onarım için 30 gün uçuşa ...
Diyarbakır merkezli 16 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı Bahis çetesinin 217 milyon 400 bin doları, operasyonlarda ele geçirilmesin diye Bitcoine yatırdığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 16 ilde dev yasa dışı bahis ...
'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar (2)
YEREL HABERLER 'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar ...
'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar (1)
YEREL HABERLER 'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar ...
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu
YEREL HABERLER Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya ...
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri’nde kayboldu
YEREL HABERLER Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri’nde kayboldu
Meteoroloji'den Diyarbakır için Suriye kaynaklı toz uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Diyarbakır için Suriye kaynaklı toz ...
Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimine 1 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket ...
Diyarbakır’daki maket uçaklı saldırı girişimine 1 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki maket uçaklı saldırı girişimine 1 ...
Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimine 1 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket ...
Diyarbekirspor şampiyon hoca ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor şampiyon hoca ile yeniden anlaştı
Diyarbakır'ın Fethi çeşitli etkinliklerle kutlanacak Vali Münir Karaloğlu: "Etkinlikler pandemi nedeniyle ağırlıklı olarak dijital ortamla yapılacak"
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın Fethi çeşitli etkinliklerle ...
Bismil’de içme suyu şebekesi yenileniyor
YEREL HABERLER Bismil’de içme suyu şebekesi yenileniyor
Kaymakam Türkmen kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Türkmen kırsal mahallelerde vatandaşlarla ...
Diyarbakır’da HDP kepenk kapattı, aileler pankartlı tepki gösterdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da HDP kepenk kapattı, aileler pankartlı ...
Yenişehir Belediyesinden eğitime tam destek
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden eğitime tam destek
Yenişehir Belediyesinden esnafa vergi indirimi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden esnafa vergi indirimi
Diyarbakır'ın fethinin 1382'nci yılı etkinliklerle kutlanacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın fethinin 1382'nci yılı etkinliklerle ...
Diyarbakır’da araçla çarpışan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da araçla çarpışan motosiklet uçuruma ...
Bağlar Belediyesi, pazar esnafının yerini noter huzurunda canlı yayında kura ile belirledi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, pazar esnafının yerini noter ...
Milli karateci Sena Kızılaslan, Avrupa Şampiyonası seçmeleri için çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Milli karateci Sena Kızılaslan, Avrupa Şampiyonası ...
Silvan'da park halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Silvan'da park halindeki araç alev aldı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk: Diyarbakır'da korona sonrası süreç için 'Post Kovid Polikliniği' açıldı
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk: Diyarbakır'da ...