Yenişehir Belediyesinden yeni pak ve sosyal tesis çalışmaları

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci göreve geldiği günden bu yana yapmış olduğu başarılı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Yaşanan pandemi sürecini fırsata çeviren ve çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiren Yenişehir Belediyesi, vatandaşların aileleriyle birlikte nezih bir ortamda vakit geçirmelerini sağlayacak olan Ahi Evran Parkı Projesini tüm hızıyla sürdürüyor. Proje kapsamında 8 bin metrekare üzerine yapılması planlanan Hanım Evi, Gençlik Evi, Yaşlılar Kıraathanesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, çocuk oyun alanları, Diyarbakır iklimine uygun ağaçlarla yeşillendirme çalışmaları, oturma alanları ile Yenişehirli vatandaşların nefes almasını sağlayacak. Proje ile Yenişehirli vatandaşların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmelerinin yanı sıra kentin görsel görünümünü de güzelleştirilmiş olacak.

Ahi Evran Parkı Projesini yakinen ve sahada takip eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci başlatılan çalışmaların bir an önce tamamlanması için Yenişehir Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Kaymakam Beşikci, “Yenişehirli vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte nezih bir ortamda nefes almalarını sağlayacak bu proje ile kentimiz daha da güzelleşecek. Kentimizin örnek bir kent olması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Yenişehirli vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık. Biz de bu minvalde elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Parkın içerisinde farklı gruplara yönelik tasarladığımız sosyal tesislerimizle her yaş grubuna yönelik önemli çalışmalara bu mekanlarda imza atacağız” dedi.

