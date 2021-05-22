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HDP önündeki aileler, kısıtlamada da evlatlarının yolunu gözledi

İHA

HDP önündeki aileler, kısıtlamada da evlatlarının yolunu gözledi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamından Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürüyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladını almadan eylemi bırakmayacağını söyledi. Demir, "Eylemimize devam ediyoruz, biz evlatlarımızı bekliyoruz başka bir şey beklemiyoruz. Kısıtlamadan çadırın önüne gidemedik bugün ama eylemimizi de sürdürdük. Evlatlarımızı alana kadar da buradan kalkmıyoruz. 26 tane çocuğumuz geldi, devletimiz o kadar büyük bir devlet ki bir kelepçe vurmadan ailesine teslim ettiler. Oğlum beni duyuyorsan kaç gel, adalete teslim ol. Irak’tasın, size orada çile çektiriyorlar bize de burada çektiriyorlar. Kaç gel bu hasretlik bitsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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