Diyarbakır polisi, kısıtlamada denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü.

Korona virüs ile mücadele nedeniyle 17 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır'da da devam ediyor. Diyarbakır’ın en işlek bölgesi olan Yenişehir ilçesi Ofis semti, kısıtlamalar nedeniyle sessizliğe büründü. Kent genelinde güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarında denetimlerine devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar dışında uygulamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.

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