Bağlar Belediyesi 2 kırsal mahallenin yolunu birleştirdi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ bölgesinde bulunan ve yıllardır ulaşım sorunu yaşayan 2 mahalle arasında 4,6 kilometrelik bağlantı yol yaparak mahalle sakinlerinin rahatlıkla her iki tarafa da gidip gelmesi imkanı oluşturdu.

AK Partili Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinde sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarında bu kez 2 mahallenin yolunu birleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Pınaroğlu ve Yukarı Mollaali mahalleleri arasındaki bölgede 4,6 kilometreden oluşan yeni yol kazandırıldı. 2 mahalle arasında yaşanan ulaşımı rahatlatan yolun ilk kez bu dönemde yapılarak tamamlanması bölgede yaşayan vatandaşları sevindirdi.



Muhtardan Başkan Beyoğlu’na teşekkür

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun verdiği sözü kısa zamanda yerine getirdiğini belirten Pınaroğlu Mahalle muhtarı Cemil Atik, “İlk kez bu kadar güzel bir hizmete sahip olduk. Yıllardır iki mahallemiz arasında ulaşım sorunu vardı. Başkanımıza durumu aktardık ve kendisinin verdiği talimatla güzel bir çalışma yapılarak sorun çözüldü. Her iki mahallenin sakinleri de durumdan çok memnun. Artık rahatlıkla gidip geleceğiz. Allah başkanımızdan razı olsun. Biz kendisini ziyaret ederek ayrıca teşekkür edeceğiz” dedi.

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