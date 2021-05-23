Bağlar Belediyesi atıl durumdaki araziyi parka çevirdi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Bağcılar Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 25 bin metrekarelik araziyi parka çevirerek çevredeki vatandaşların huzur içerisinde dinlenebileceği yaşam alanı haline getirdi.

AK Partili Bağlar Belediyesi, ilçeye kazandırdığı park ve yaşam alanları ile cadde ve sokaklarda, topluma mal olan önemli bilim ve kültür insanlarının isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Yapımı tamamlanan parka, bölgeden yetişen ve dünya çapında bilim adamı olarak bilinen ElCezeri’nin ismi verildi. Diyarbakır iklimine özgü ağaçların monte edildiği park 25 bin metrekarelik alanı kapsıyor.



“Hamdolsun, Diyarbakır’ımız özüne dönüyor”

Parkta incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Amacımız milletimize huzur bulacakları yaşam alanları kazandırmak ve çok şey borçlu olduğumuz değerlerimizin isimlerini vererek yeni nesillerin hafızasında bu bilgeleri ve ilim insanlarını yaşatmaktır. Bu parkımıza ElCezeri’nin ismini verdik. Halkımız bu kararlardan çok memnun. Hamdolsun Diyarbakır’ımız özüne dönüyor. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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