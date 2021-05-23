Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyelerince hazırlanan raporun ardından '75 Metre' olarak bilinen caddede bulunan 11 kilometrelik bisiklet yolundaki sorunlar için, Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Kayapınar ilçesindeki yeni yerleşim yerlerinden olan ve '75 Metre' olarak adlandırılan caddedeki bisiklet yolunun sorunları, Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü, Diyarbakır Barosu ile Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından raporlaştırılarak, Büyükşehir Belediyesi'ne sunuldu. 11 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu sorunlarının ele alındığı rapor üzerine, belediye ekipleri harekete geçti.

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, raporun ardından olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, "Birçok sporcumuz ve bisiklet kullanıcımız var. Özellikle pandemi döneminde, yoğun bisiklet kullanımı sağlandı. Yeni başlayanlar olmak üzere, eğitim verdiklerimizi trafiğe kazandırmak için, kullandığımız yollar var. Bu yollardan biri de, yeni yerleşim yerlerinden olan Kayapınar ilçesindeki Mahabad Bulvarı. Burada sürücülerimiz, güvenli sürüş için bisiklet yolunu kullanmalıdır. Bizim hazırladığımız rapor, sadece bisiklet yolu ile ilgili değildi. Aynı zamanda yaya yolu da bunlardan biri. Çünkü vatandaşlar yaya yolunu kullanmak yerine, bisiklet yolunu kullanıyordu. Bu da bizim güvenliğimizi risk altına alıyordu. Raporumuz belediye tarafından değerlendirilip çalışma başlatıldı. Birçok kavşakta çalışma olduğunu gördük. Araçların girişlerinin engellenmesi, akıllı panolarda bisikletle ilgili bilgilendirmeler yapılması, bunlar bizim için büyük bir katkı ve destekti" dedi.

'BİSİKLET KULLANICILARI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Söz konusu bölgenin, kentte bisiklet kullanımının artmasını sağlanacak yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Alioğlu, şunları söyledi:

"Bununla ilgili çalışma başlatan yetkililere teşekkür ederiz. Bu bizim için güzel bir adım oldu. Bisiklete olan talep konusunda, ciddi bir gelişme kat edeceğini düşünüyoruz. Bu tarz yollarda çok fazla kaza oldu. Özel gereksinimli bireylerimizle çalışma yapıyorduk. Aşamalı bir şekilde, çocuklarımızı trafiğe alıştırmak için bu yolu kullanıyorduk. Yaşadığımız bazı kaza ve sıkıntılar nedeniyle, yolun artık gerekli olduğu görülüyor. Bu konuda duyarsız kalmayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sadece kulüp olarak değil, Diyarbakır'daki bütün bisiklet kullanıcıları adına teşekkür ediyoruz. Bizler, kulüp olarak ön ayak olmak istiyoruz. Eksiklikleri iletmek istiyoruz. Tespitlerimiz bu doğrultudaydı." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSerdar SUNAR

2021-05-23 11:54:51



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