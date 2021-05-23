Kaymakam Koç, kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu

Diyarbakır’ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediye tarafından malzeme desteği verilerek Taban köyünde yapılan Kur’an kursu ve cami abdesthanesi ile Taban köyüne bağlı Deniz mezrasındaki taziye evinde incelemelerde bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren kırsal mahallelere yönelik hizmetleri aralıksız olarak sürdüren Kaymakam Koç, belediye tarafından malzeme desteği verilerek Kayapınar’a bağlı Taban köyü ve Deniz mezrasına yaptırılan imamevi, Kur’an kursu, cami abdesthanesi ile taziyeevinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Koç, hizmetlerin devam edeceğini müjdesini verdi. Kaymakam Koç, özellikle kısal mahallelerde yürütülen çalışmalara özveri gösterildiğini belirterek, yol, temizlik, sosyal ihtiyaçlar temelinde belirtilen taleplerin dikkate alınacağını söyledi. Vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Kaymakam Koç’a teşekkür etti. Köydeki taziyeevinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Koç, talep ve sorunları dinledi.

Kaymakam Koç, daha sonra Taban köyünde tamamlanan Kur’an kursu ve cami abdesthanesini gezdi. Kaymakam Koç, Taban köyündeki incelemelerinin ardından Deniz mezrasına geçti. Buradaki taziyeevi ve imamevini de inceleyen Kaymakam Koç, ziyaret sırasında kendisini karşılayan çocuklara hediye verdi.

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