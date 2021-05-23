Diyarbakır’da Fetih Haftası etkinlikleri başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır’ın fethinin 1382’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır kutlanmayan Diyarbakır’ın fethi için vatandaşlara yönelik hazırladığı zengin içeriğe sahip etkinliklerle kentte 7 gün boyunca fetih coşkusunu yaşatacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının salgın nedeniyle çevrimiçi düzenleyeceği sohbet, şiir, sergi, panel, bilgi yarışması, çocuklara yönelik animasyon ile eğitici kukla, belgesel film gösterimi, dengbej divanı ve konserlerle vatandaşların evlerine konuk olunacak.



"Dünden bugüne Diyarbakır" fotoğraf sergisi sanal ortamda

Bugün başlayan Fetih Haftası etkinlikleri kapsamında diyarbakirsergi.com adresinden 'Dünden bugüne Diyarbakır' fotoğraf sergisi sanal ortamda ziyaret edilebilecek. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde fotoğraf sergisini Sümerpark Sanat Galerisi'nde yakından inceleyebilecek. Bugün saat 20.00’da Şiir Kapısı, Diyarbakır fetih şiirlerine yer vererek vatandaşlarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesinin bugün saat 21.21’de düzenleyeceği 'Kimim ben' bilgi yarışmasına katılanlara Diyarbakır’ın fethi ile ilgili sorular yöneltilecek. Dengbejler, saat 21.30’da kuracakları divanda klamlarında bu defa Diyarbakır fethine yer verecek.



Sokaklarda fetih coşkusu yaşatılacak

Büyükşehir Belediyesi, Fetih Haftası'nda kentin cadde ve sokaklarında gezici otobüsle vatandaşlara konser verecek. Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlılara fetih coşkusunu yaşatmak amacıyla 2427 Mayıs arasında gezici otobüs vasıtasıyla Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kent Konservatuvarı müzisyenlerin yer alacağı gezici otobüs, vatandaşlara tasavvuf, Diyarbakır fethi ile ilgili eserler, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkıları seslendirerek Diyarbakır fethinin 1382’nci yıldönümünü kutlayacak.

24 Mayıs'ta Yenişehir, 25 Mayıs'ta Bağlar, 26 Mayıs'ta Kayapınar, 27 Mayıs'ta Sur ilçesinin sokak ve caddelerinde yaklaşık 3 saat canlı müzik dinletisi gerçekleştirecek.

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