Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 gözaltı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın 'şehir yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturmada, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-05-24 09:36:31
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