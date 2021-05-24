İntihardan polis vazgeçirdi

Diyarbakır'ın Silvan bir binanın çatı katına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polisin çabaları sonucu ikna edilerek çıktığı binadan indirildi.

Olay saat 14.00 sularında meydana geldi. Gazi Caddesi üzerinde bir binanın çatı katına çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu. Yoldan geçen vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan Burhan B.'nin yanına çıkan polis, şahsı intihar etmekten vazgeçirmek için ikna çabalarında bulundu. Bu arada, İtfaiye ekipleri de binanın altına gelerek tedbir aldı.

Polisin çabaları sonucunda ikna olan kişi, yaklaşık bir saat sonra çatıdan indi. Polis, intihar girişiminde bulunan şahsı, sorgusunun yapılması için için karakola götürdü.

Çevredeki vatandaşlar çabalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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