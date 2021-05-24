Silvan'da mikro krediyle 104 kadın iş sahibi oldu

Mikro Finans Diyarbakır'ın Silvan Şube Yöneticisi Sabriye Yılmaz, Eylül 2020 yılından bu yana mikro krediyle 104 kadının iş sahibi olduğunu bildirdi.

Mikro Kredi Silvan Şubesi, 2007 ve 2017 arasında aktif bir şekilde hizmet vermiş, 2015'te yaşanan hendek olayları nedeni ile 2017'de şube kapatıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra 2020'de şube tekrar faaliyete geçerek hizmet vermeye başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Mikro Kredi Şırnak Şube Yöneticisi Sabriye Yılmaz, iş sahibi olan Silvanlı kadınlara 247 bin 500 lira kredi desteği sağlandığını belirtti. Yılmaz, "İş sahibi olan ve işini büyüten kadınlarımızı gördükçe bir mikro kredi ekibi olarak daha çok mutlu oluyoruz. Mikro kredi olarak Silvanlı kadınlarımızı iş hayatına atılması, kendi işlerinin kurması ve işyerlerinin geliştirmesi anlamında tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Silvan geçmiş tarihiyle her gün büyüme kaydeden bir ilçemizdir. Bunla beraber kadınların ekonomi özgürlüklerinin kazanma çabalarının olması da bizleri mutlu etmektedir. 9 aylık kısa bir sürede 104 girişimci kadınımıza 247 bin 500 lira kredi dağıtımını gerçekleştirdik. Bin 500 lira ile başlayan başlangıç kredisiyle 15 bin liraya kadar kredi desteği ile ev hanımlara, kadınlara dikişnakış, tarımhayvancılık, el işlemeciliği ve kuaför alanlarında kadınlara ek kredi imkanı sunuyoruz. Silvan'da iş yapmak isteyen, işini büyütmek isteyen bütün kadınlara kredi desteği sağlanıyor. Silvan gelişiyor, Silvan kadınların iş gücüyle daha da gelişip büyüyecektir" dedi.

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