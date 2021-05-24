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Ergani Barajı sulamasında 18 bin 660 dekar alan sulamaya açıldı

İHA

Ergani Barajı sulamasında 18 bin 660 dekar alan sulamaya açıldı

Diyarbakır’ın Ergani Barajı sulamasında 18 bin 660 dekar alanın sulamaya açıldığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama ile üretim deseninin çeşitlenmesinin, tarımda verim ve çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağladığını söyledi. Yıldız, “Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Diyarbakır ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Ergani Barajı sulaması inşaatında 18 bin 660 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak sulamaya açıldı. Geçmiş yıllarda kuru tarımın ağırlıkta olduğu ilçede sulu tarımla birlikte mısır, tütün, pamuk ve sebze yetiştiriciliğine yönelim artmış olup gelecek yıllarda üretim faaliyetlerinin bu yönde artacağı tahmin edilmektedir. Projede 13,3 kilometre Ctp 43 kilometre Hdpe boru döşenmiştir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 15 milyon 860 bin Türk Lirası katkı sağlanmıştır” dedi.

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