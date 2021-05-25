Evlat nöbetindeki babadan kaçırılan çocuklara: Kaçın teslim olun, size yalan söylüyorlar



Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 631'inci gününde sürüyor. Van'da 2015 yılında teröristler tarafından kaçırılan kızları Gülcan için evlat nöbeti tutan Necmettin Biçer, dağda olan çocuklara teslim olmaları çağrısında bulunarak, "Size, 'giderseniz işkence yaparlar, ceza alırsınız' diye yalan söylüyorlar" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos´ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar´ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

631 gündür devam eden eylemlere katılan aile sayısı 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'NE OLURSA OLSUN BURADAN DA AYRILMAYACAĞIZ'

Van'da 2015 yılında 18 yaşındayken kaçırılan kızları Gülcan için eşi Pınar Biçer ile evlat nöbetini sürdüren Necmettin Biçer, dağa kaçırılan çocuklara teslim olmaları için çağrıda bulundu. Necmettin Biçer, "631 gündür HDP binası önünde eylemimizi sürdürüyoruz, sürdürmekte de kararlıyız. Ben dağda bulunan tüm gariban çocuklara seslenmek istiyorum, ne olursunuz gelin güvenlik güçlerimize teslim olun, ülkemiz güzel bir ülkedir. Size, 'giderseniz işkence yaparlar, ceza alırsınız' diye yalan söylüyorlar, bizim ülkemizde adalet vardır, gelip adalete sığının. HDP'ye de seslenmek istiyorum; ne istiyorsunuz bu Kürt çocuklarından, kaçırdınız, beyinlerini yıkadınız ve terör örgütü PKK'ya verdiniz. Biz bunu kabul etmiyoruz ve çocuklarımızın hepsi dağdan gelene kadar ne olursa olsun buradan da ayrılmayacağız."DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-05-25 14:40:07



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