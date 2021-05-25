‘Sultan 2. Abdulhamid Han Diyarbekir fotoğraf sergisi’ açıldı

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Dicle Üniversitesi (DÜ) çalışmalarıyla, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinden derlenen ‘Sultan 2. Abdulhamid Han Diyarbekir fotoğraf sergisi’ Ceylan Karavil Park AVM ile Forum AVM’de vatandaşların ziyaretine açıldı.

Fotoğraf sergisinin açılışına, Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında açılan serginin açılışın kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar bir süre sergiyi gezdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Diyarbakır'ın tarihi fotoğrafının yer aldığı ‘Sultan 2. Abdulhamid Han Diyarbekir fotoğraf sergisi’, 25 Mayıs 2 Haziran arasından vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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