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DTSO’dan Cumhurbaşkanı’na acil talep DTSO Başkanı Mehmet Kaya, “İşe devam kredi geri ödemeleri 6 ay ödemesiz ötelenmelidir”

İHA

DTSO’dan Cumhurbaşkanı’na acil talep DTSO Başkanı Mehmet Kaya, “İşe devam kredi geri ödemeleri 6 ay ödemesiz ötelenmelidir”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, ekonominin yeninden canlandırılması konusundan Cumhurbaşkanlığından acil talepte bulundu. Kaya, “Ekonominin yeniden canlanması ve üyelerimizin nefes alabilmeleri için kredi geri ödemelerinin ödemesiz olarak altı ay ötelenmesini arz ve talep etmekteyiz” dedi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, ekonominin yeninden canlandırılması konusundan Cumhurbaşkanlığından acil talepte bulundu. Kaya, “Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid19 salgınının ekonomik yaşama etkilerini en aza indirmek için kamu bankaları tarafından geçen yıl Nisan ayında ticari işletmelere “İşe Devam Kredi Desteği” adıyla uygun kredi imkanı sunularak piyasalarda çok önemli bir rahatlama sağlanmıştır. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla verilen krediden faydalanmayı kolaylaştırmak için teminat eksiği bulunan firmalara Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanmıştır” dedi.

“Kredi geri ödemelerinin ödemesiz olarak altı ay ötelenmeli”
Kaya açıklamasının devamın şu ifadelere yer verdi; “Global ölçekte pazar daralmasının olduğu bu dönemde sağlanan kredi imkanı ile işletmeler büyük bir nefes almış, üretim artmış, bu durum ihracatımıza da yansımıştır. İlk geri ödeme taksitlerinin başladığı 2020 Ekim ayından itibaren bugüne kadar her üç kamu bankasına yapılan geri ödeme oranı yüzde 95’in üzerinde gerçekleşmiştir. Pandeminin beklenenden daha uzun sürmesi ve giderek de artış trendine girmesine rağmen üyelerimiz kendi öz kaynakları ile kredi geri ödemelerini yapmaya devam etmektedirler. Ancak 2021 yılının ilk çeyreğini geri bırakırken virüsün mutasyona uğrayarak daha tehlikeli bir hal alması piyasaları daha çok etkilemeye devam etmektedir. Dolayısıyla ticari yaşam giderek daralmakta, kredi geri ödemelerinde aksamalar kaçınılmaz hale gelmektedir. Ödemlerdeki aksaklıklar üyelerimizin kredi sicilini olumsuz etkileyecek, gelecekte de yeni kredi kullanmaları imkansızlaşacaktır. Ekonominin yeniden canlanması ve üyelerimizin nefes alabilmeleri için kredi geri ödemelerinin ödemesiz olarak altı ay ötelenmesini arz ve talep etmekteyiz”.

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