Diyarbakır’da Nöromüsküler Hastalıklar Merkezi açıldı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöromüsküler Hastalıklar Merkezi hizmete açıldı.



Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Asena, nöromüsküler hastaların tanı ve tedavileri süresince, sağlık hizmetine kolay erişimlerinin çok önemli bir husus olduğunu söyledi. Başhekim Asena, "Bizler de gerekli çalışmaları başlatarak bu hizmetin en iyi şekilde sunumu konusunda gerekli altyapıyı hazırlayıp hastalarımızın hizmetine sunduk” dedi.

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