Diyarbakır´da 5 aracın karıştığı kazada 2 ölü, 8 yaralı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar kaldırıldıkları Diyarbakır´daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında, DiyarbakırŞanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Yenihal Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Diyarbakır kent merkezi istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DDY 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Şerit ihlali yapan otomobil karşı yönden gelen 21 TT 316 plakalı hafif ticari araç ile 04 AE 410 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, refüjde bulunan aydınlatma direği, seyir halinde olan 41 BS 244 plakalı hafif ticari araç ile 21 BM 742 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 8 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği karayolu, yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından, yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza sonrası yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-05-25 23:31:02



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