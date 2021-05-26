Bağlar’da semt pazarları birleşmeyecek

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde daha önce birleşme kararı alınan semt pazarlarıyla ilgili karar, kadın ve erkek esnafın talebi üzerine belediye tarafından iptal edilerek eski sistemin devamı kararlaştırıldı.

Bağlar’da semt pazarlarının birleştirilmesiyle ilgili karardan vazgeçildi. Esnafın talebi üzerine belediye daha önceki sistemin devam edilmesi yönünde karar verdi. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, pazar esnafının daha önce birleşmeyi talep ettiğini, bundan dolayı yeni düzenleme yaptıklarını ancak daha sonra yine esnafın bundan vazgeçilmesi yönünde talepte bulunduğunu dile getirdi. Buna göre 1 ve 3 No’lu pazarlar ile kadın semt pazarı eski yerlerinde ve daha önceki düzenleme ile devam edecek. Esnafın talebini her zaman ön planda tuttuklarını kaydeden Başkan Beyoğlu, pazar yerlerinin huzur ve güven içerisinde işlemesi için üzerlerine düşeni yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.



“25 Mayıstan itibaren kararı iptal ettik”

Beyoğlu, esnafın talebi üzerine semt pazarlarını birleştirme kararı aldıklarını hatırlatarak, “Bunu isteyen esnafımızdı. Daha sonra esnafımız bundan vazgeçti. Bizimle görüşerek yazılı başvuruda bulundular. Biz de bunu uygun görerek birleşmeden vazgeçtik, eski sistem devam edecek. 25 Mayıs tarihi itibarıyla bu yönde karar aldık ve yürürlüğe koyduk. Esnafımız için hayırlı olmasını diliyoruz. Belediye olarak esnafımız ve vatandaşımız için huzurlu alış veriş ortamı sağlanması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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