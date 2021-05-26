Diyarbakır´da 5 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da dün akşam saatlerinde 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Yenihal Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DDY 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen 21 TT 316 plakalı hafif ticari araç ve 04 AE 410 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, refüjde bulunan aydınlatma direği, seyir halinde olan 41 BS 244 plakalı hafif ticari araç ile 21 BM 742 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen 8 yaralıdan 1'i, bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, hastanenin acil servisinde 7 yaralının tedavileri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-05-26 16:24:55



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