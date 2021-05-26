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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu'ya bir destek de Diyarbakır'dan

İHA

Bakan Soylu'ya bir destek de Diyarbakır'dan

Diyarbakır’da Mustafa Piyale ile Vedat Kalaycı, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik itibarsızlaştırma politikasına karşı üzerinde Bakan Soylu’nun fotoğrafının bulunduğu 7 metrelik pankart açarak kendisine destek verdi.
Diyarbakır'ın tarihi surları altında bir araya gelen Piyale ve Kalaycı, 7 metrelik pankart açarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kırmızı çizgileri olduğu belirten Mustafa Piyale, “Son zamanlarda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılmak istenen itibar suikastçılarının niyetini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız, dünya lideri ve gönüllerin fatihi Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü Türkiye hedef alınmak istenmektedir. Şimdi lüks otel odalarında, kamera önünde devletimizin en başarılı bakanına tehditler savuranlar, Bizans oyunları sergilemektedir. Biz nebi, sahabe ve veli çocukları olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Bizim atalarımız bu kutsal şehri bu güzide cennet vatanını Bizans'tan alarak İslâm yurdu haline getirmiştir. Bu saatten sonra iç, dış, sağ, sol hiçbir gücün maşası da piyonu da oyuncağı da bize boyun eğdiremeyecektir” dedi.

"Bizler kameralar ardına sığınan değil, tankların altında can verenlerin imzasıyız"
Mescidi Aksa işgal edilmişken, gündemi yapay ve trajikomik sözlerle meşgul edenler olduğunun altını çizen Piyale, "İsrail'in ekmeğine yağ sürmektedirler. Fedai, deli, serdengeçti masallarından anlamayız biz. Bizler destan yazan ve efsane olmaya hazır yürüyen şehitleriz. Biz, hazreti Ömerlerin, sahabe Iyaz Bin Ganemlerin, Selahaddin Eyyubilerin, Sultan Abdülhamit Hanların ve Recep Tayyip Erdoğanların yetiştirdiği nesilleriz. Kameralar ardına sığınanlar değil, tankların altında can verenlerin imzasıyız biz. Tripotlarla ayakta kalmaya çalışanlar; bizim gibi ayakları üstünde can verenlerin yapacaklarını anlayamaz bile. Daimi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleriyle İçişleri Bakanlığına getirilmiş, terörle mücadele etmede son derece kararlı ve başarılı Süleyman Soylu'nun yanında olmak bizim için şeref meselesidir" diye konuştu.

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