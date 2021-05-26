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Öğrenciler, Yarın Çok Genç Olacak Projesi kapsamında Diyarbakır’a geldi

İHA

Öğrenciler, Yarın Çok Genç Olacak Projesi kapsamında Diyarbakır’a geldi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ülkenin farklı kentlerinden gelen öğrencilerle buluşarak Diyarbakır’ın tarihine ilişkin bilgiler verdi. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır hem peygamberler hem sahabeler hem evliyalar hem de büyük sultanların da kabrinin olduğu güzel bir şehir” dedi.
İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yarın Çok Genç Olacak Projesi kapsamında İstanbul, İzmir, Aydın Uşak ve Sakarya’dan gelen 1518 yaş arası 160 öğrenci Diyarbakır’ın tarihi mekanlarını gezdi. Öğrenciler tarihi mekanları gezerken, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu öğrencilerle buluşarak Diyarbakır’ın tarihine ilişkin bilgiler verdi. Burada konuşan Vali Karaloğlu, Diyarbakır'ın fethinin, Malazgirt fethinin habercisi, İstanbul'un fethinin de müjdecisi olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır fethedilmeseydi, İslam'ın kapısı, İslam'ın eşiği bu şehir 639'da Müslüman olmasaydı belki daha sonra Malazgirt zaferi ve İstanbul'un fethi de olmayabilirdi. Onun için buranın fethi sadece Diyarbakır için değil bütün Anadolu ve Anadolu'nun batısındaki bölgelerin İslam ile tanışması için çok çok önemli. Bu sene 1382'nci yılı. Diyarbakır kesintisiz 1382 yıldır İslam toprağı. Diyarbakır'da 1382 yıldır kesintisiz Ezanı Muhammedi okunuyor. Yönetimler değişse de hep İslam toprağı olmuş. Diyarbakır mübarek bir şehir. Diyarbakır hem peygamberler hem sahabeler hem evliyalar hem de büyük sultanların da kabrinin olduğu güzel bir şehir. Diyarbakır'a bundan sonra İzmir'den, Aydın'dan, Uşak'tan, İstanbul'dan, Sakarya'dan bakarken sadece sıradan bir şehir olarak bakmayın. Deyin ki bu Diyarbakır var ya 639 yılında fethedilmeseydi belki biz Sakarya'da Müslümanlıkla tanışmamış olabilirdik. Onun için Diyarbakır'ın bizim gönlümüzdeki yeri farklı demenizi bekliyoruz. Evlerinize dönünce ailelerinize, arkadaşlarınıza Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgilerimizi muhabbetlerimizi iletin. İnşallah sizin bu seyahatiniz ülkemizdeki vatandaşlarımız arasındaki sevgiyi muhabbeti artırsın diye temenni ediyorum” diye konuştu.
Tarihi mekanları gezen çocuklar Diyarbakır’ı çok güzel bulduklarını ve döndüklerinde gezdikleri yerleri anlatacaklarını söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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