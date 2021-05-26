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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki ’can dostları’ unutmadı

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki ’can dostları’ unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde sokak hayvanlarının beslenmesi için yürüttüğü çalışmayı dış ilçelerde de başlattı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, başlattığı yeni çalışmayla dış ilçelerdeki sokak, cadde ve meydanları yuva edinen can dostlar için kolları sıvadı. Ekipler tarafından ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmada belirlenen noktalara mama bırakılacak. Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlar için de belirlenen yerlere mama ve su kapları yerleştirecek. Ekipler, Kulp ilçesinden başlattıkları uygulamayla beslenme odaklarına mama ve su kapları bırakarak, can dostları elleri ile besledi. 29 Nisandan bugüne kadar kent merkezi ve ilçelerde sokak hayvanlarının beslenmesi için 70 noktaya 2 ton 190 kilogram mama bırakan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, merkez Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçeleri başta olmak üzere 13 dış ilçeye düzenli aralıklarla mama bırakmaya devam edecek.

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