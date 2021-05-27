Diyarbakır'da 'Fetih Yürüyüşü' 

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DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Fethi'nin 1382'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Fetih Camisi'nden, sahabenin kabrinin bulunduğu Hazreti Süleyman Camii'ne yürüyüş düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 'Fetih Haftası' etkinlikleri kapsamında Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve halk İslam ordusunun karargahını kurduğu Dicle Üniversitesi kampüsündeki Fetih Camisi'nde 'Fetih Yürüyüşü' nedeniyle bir araya geldi. Tekbir ve salavatlarla, fetihte şehit olan sahabenin kabrinin bulunduğu İçkale'deki Hz. Süleyman Camii'ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, 100 genç ellerinde bayrak ve meşalelerle kortej oluşturdu. Hazreti Süleyman Camisi´nde kılınan sabah namazının ardından şehit sahabeler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-05-27 12:26:49



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