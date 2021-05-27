Çocuk parkına yerleştirilmek istenen baz istasyonuna ailelerden tepki

Diyarbakır'da çocuk oyun parkının ortasına yerleştirilmek istenen baz istasyonuna aileler tepki gösterdi. Tepkilerin artması üzerine görevliler baz istasyonunu montajını erteledi.

Özel bir şirkete ait iş makinaları, dün gece itibari ile Kayapınar ilçesi 297. sokakta bulunan bir çocuk parkının ortasına baz istasyonu kurulması için kazı çalışması başlattı. Kazı çalışması sırasında olayı fark eden çevredekiler sabah saatlerinde duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar gösterdiği tepki kısa bir süre sonra tartışmaya dönüştü. İşçiler montajı ertelerken, çevredekiler ise yetkililere seslenerek alanda baz istasyon ihtiyacı olmadığını ve çocuk parkına istasyonu kurdurtmamak için nöbet tutacaklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden Neslihan Kayro çocukların ve çevredeki vatandaşların sağlığı için baz istasyonun kurulmasına itiraz ettiklerini söyledi. Kayro, "Bu kadar insan buraya toplandık, bu arazi belediyeye hibe edildi çocuk parkı için, ağaçları çocuklar gelip dikti, burası daha güzel değerlendirilmek yerine baz istasyonu dikiliyor. Eğer halk düşünülüyorsa bunun bir şekilde iptal edilmesi gerekiyor" dedi.

Çevredeki esnaflardan Bilal Ağın ise istasyona esnaf olarak karşı olduklarını belirterek, "Gece vakti bir baktık ki kurmuşlar, biz de çok mağduruz ve istemiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız, gerekirse nöbet tutup boykot edeceğiz, ama biz bunu istemiyoruz" diye konuştu.

Mahalledeki çocuklardan 10 yaşındaki Ejder Yıldız da bölgeye kendileri tarafından ağaç dikildiğini ve park yapılacağını düşündüklerini kaydederek, bulundukları yerde baz istasyonu istemediklerini vurgulayarak yetkililerden kararın kaldırılmasını istedi.

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