Diyarbakır'da Topraktan Toprağa Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi Projesi hayata geçirildi

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, Topraktan Tabağa Kalkınma Kooperatifi ile birlikte Topraktan Toprağa Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi Projesini hayata geçirdi.

Doğa ve çevre dostu Kayapınar Belediyesi, Topraktan Tabağa Kalkınma Kooperatifi ile birlikte Topraktan Toprağa Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi Projesini hayata geçirerek, örnek bir çalışmaya imza attı. Belediye tarafından tahsis edilen proje alanını ziyaret eden Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Topraktan Tabağa Kalkınma Kooperatifi yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



"Hem toprağı iyileştireceğiz, hem de çiftçilerimize destek vereceğiz"

Topraktan Toprağa Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi Projesini, Kayapınar Belediyesi ve Topraktan Tabağa Kalkınma Kooperatifi ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Kaymakam Koç, "Kooperatif yetkililerince bize sunulan projeyi beğendik ve hayata geçirmeye başladık. Tabi öncelikli amacımız atıkların geri dönüştürülmesidir. Biz her zaman pazarlarda günlük 3,54 ton atık topluyoruz. Ancak, bu atıkları biz çöp olarak değerlendiriyorduk. Fakat bu projeyle birlikte bunları kompostoya dönüştürüyoruz. Bir taraftan bu atıkları geri dönüştürmüş olacağız, bir taraftan da çiftçilerimize destek vereceğiz. Toprağımızı iyileştireceğiz aslında. Görüyorsunuz kuraklık var. Zor bir dönemde geçiyoruz. Sonbahar mevsiminde biz bunları çiftçilerimize vereceğiz. Onlar da toprağın gübresi olarak değerlendirecekler. Amacımız toprağa daha az kimyasalların gitmesini sağlamak ve toprakta suyu daha fazla tutabilmek. Bu projeyle inşallah bunu hayata geçireceğiz. Tabi günlük 3,5 ton atık topluyoruz. Buradan 1 ton komposto elde ediyoruz. İnşallah başta ilçemiz ve Diyarbakır olmak üzere sonra Ülke genelinde hayırlı bir proje olacaktır" dedi.



"Proje ülkemize örnek olacaktır"

Kaymakam Koç, belediye olarak proje için alan tahsisinde bulunduklarını belirterek, "Burada çalışmalarımız devam ediyor. Atıkları geri dönüştürmek için bir merkez oluşturuyoruz. Burada ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Personel tahsis ettik. Bu işleri birlikte yürütüyoruz. Bu projenin ilerlemesi biraz da çiftçilerimizin atıkları geri dönüşümleri daha artırarak, genişleyerek büyüyecektir. Büyük ihtimalle diğer il, ilçelere ve ülkemize örnek bir proje olacağına inanıyoruz. Bize destek veren ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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