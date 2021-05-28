Diyarbakır’da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır’ın fethi ile Ashab-ı Kehf’in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır’ın fethi ile Ashab-ı Kehf’in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır"

İHA

Diyarbakır’da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır’ın fethi ile Ashab-ı Kehf’in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesi'nde bulunan Ashabı Kehf mağarasında uyanış etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe bölgeden binlerce kişi katıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesi'nde bulunan Ashabı Kehf mağarasındaki düzenleme çalışmalarını uyanış gününde tamamladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, kamu kurum ve kuruluş ile STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen Ashabı Kehf uyanış etkinliği ilahilerle başladı. Kur'anı Kerim tilaveti sonrası ilahilerle devam eden program cuma namazı sonrası yemek ikramlarıyla son buldu.

"Fetih ile uyanışın peş peşe aynı hafta da olması bizim için bir lütuftur"
Etkinlikte açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çevre düzenlemelerinin tamamlandığını ve çalışmaların kutlu uyanışa yetiştiğini aktardı. Diyarbakır’ın fethi ve Ashabı Kehf uyanışın peş peşe olmasının, aynı haftaya denk gelmesinin tesadüf olmadığını, lütuf olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Ecdadı olan dedeleri olan yedi uyurları her sene 28 Mayısta uyanış günü anan değerli Liceliler ve bölge halkı hepinizi saygı sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bir haftadır Diyarbakır’ımızın fethinin 1382'nci yılını kutluyoruz. Fethi mubinimiz mübarek olsun. Bu toprakları bize vatan kılan Diyarbakır’ı bize İslam’ın kapısı haline getiren peygamberimizi ashabı ve İslam ordusunun şerefli ordusuna selam olsun rahmet olsun. Diyarbakır’ın fethi ile Ashabı Kehf’in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır. Fetih, İslam’a, imana ve hakikate uyanışın zaferidir zaten. Onun için fetih ile uyanışın peş peşe aynı hafta da olması bizim için bir lütuftur ve biz bundan sonra Diyarbakırlılar, Liceliler olarak hem Diyarbakır’ın fethini hem de tarihte olduğu gibi Licelilerin dedelerinden miras aldığı şekilde hiçbir organizasyon olmadan her sene burada yaptıkları gibi ecdatlarının, dedelerinin uyanışlarını andığı gibi yedi uyurların uyanışlarını inşallah yine kutlamaya devam edeceğiz. Kuranı Kerim'de anlatılan her kıssanın mutlaka hikmetleri var. Bu kıssanın da çok önemli hikmetleri var. Yedi mümin genç, putperestliğe karşı inancını korumak, savunmak, muhafaza etmek üzere mağaraya sığınıyorlar. Burada zulme, bozgunculuğa ve fitneye karşı burada bir mücadele var. Oradan bizim dersler çıkartmamız lazım. Yedi uyurların sadece o gün yaşandı bitti diye değil, bu güne taşıyıp bu gün de zulme, bozgunculuğa ve fitneye karşı bölge halkını uyandırması, buradan bir ders çıkartmamız lazım diye düşünüyorum. Daha önce gelip burada bir inceleme yaptık ve gördük ki alt yapıda sorunlar var. Bölgeye gelen vatandaşların bir abdest alma bir namaz kılma, dinlenme ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Görmüş olduğunuz çalışmaları Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık ve bu güne yetiştirdik. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burası artık 12 ay ziyarete açık olacak. Burada personel görevlendirilecek ve her taraf tertemiz olacak. Gelen misafirler ihtiyaçlarını giderecek tesisler de bulabilecek. Önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri etkinlikleri halkımızla beraber, halkımızın tarihinde şuurunda var olduğu şekliyle inancını, kültürünü ve tarihini yaşaması konusunda inşallah faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Ashabı Kehf
Putperestliğe karşı çıktıkları için kralın zulmünden kaçan ve yanlarında bir köpekle birlikte mağarada 309 yıl uyuyan Ashabı Kehf’in ölümden sonra dirilişi sembolize eden kıssası, Kur’anı Kerim’deki Kehf Suresi’nin dışında Hristiyan, Yahudi hatta Hint kaynaklarında da yer alıyor. Dünyada Ashabı Kehf’e ait olduğu rivayet edilen 34 mağaradan biri de Lice ilçesine bağlı Duru Mahallesi'nde bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanından 'Klimalara yılda en az bir kez bakım yaptırın' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından 'Klimalara yılda en az bir kez bakım ...
Diyarbakır'da Topraktan Toprağa Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi Projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Topraktan Toprağa Organik Atıkların ...
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Hasret canıma tak etti, teslim ol
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden kızına: Hasret canıma tak ...
Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek kadınların altın gösterişini çekti, tıklanma rekoru kırdı
YEREL HABERLER Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek kadınların altın ...
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye tepki: "HDP nereye giderse gitsin peşinden ayrılmayacağız"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye tepki: "HDP ...
Bismil’de vatandaşlara, doğalgaz saatleri ile oynadıkları ve kaçak gaz kullandıkları iddiasıyla ceza kesildi
YEREL HABERLER Bismil’de vatandaşlara, doğalgaz saatleri ile ...
Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi; bombanın imha anı kamerada / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi; ...
Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi; bombanın imha anı kamerada
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi; ...
Diyarbakır'da bombalı araç paniği Plakasız araç 'dur' ihtarına uymadı, araçtan atılan çanta kontrollü şekilde patlatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bombalı araç paniği Plakasız araç 'dur' ...
Diyarbakır´da iki kuyuda petrol bulunması sevinç yaşattı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da iki kuyuda petrol bulunması sevinç ...
Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 tutuklama
HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi
YEREL HABERLER HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen ...
Çocuk parkına yerleştirilmek istenen baz istasyonuna ailelerden tepki
YEREL HABERLER Çocuk parkına yerleştirilmek istenen baz istasyonuna ...
Ergani Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
YEREL HABERLER Ergani Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
Eğlence mekanına 2 ayda 20'inci baskın; 26 kişiye 104 bin lira ceza
YEREL HABERLER Eğlence mekanına 2 ayda 20'inci baskın; 26 kişiye ...
Diyarbakırspor, lige Silvan deplasmanıyla başlayacak
YEREL HABERLER Diyarbakırspor, lige Silvan deplasmanıyla başlayacak
Bağlar Belediyespor, 4. Bölge 4. Grupta mücadele edecek
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor, 4. Bölge 4. Grupta mücadele ...
Vali Karaloğlu: "Kentin kültürünü, medeniyetini, kardeşliğini, birlikte yaşama ve yardımlaşmayı gençlere emanet etmek istiyoruz" Diyarbakır'ın fethi çeşitli etkinlikler kutlanıyor Fetih etkinlikleri kapsamında kentte bisiklet turu düzenlendi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Kentin kültürünü, medeniyetini, ...
Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi, akrabalarının otelinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi, ...
4 yıl önce temeli atılan ve henüz tamamlanamayan caminin yapımı için yardım talebi
YEREL HABERLER 4 yıl önce temeli atılan ve henüz tamamlanamayan ...
Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Diyarbakır'da 'Fetih Yürüyüşü' 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Fetih Yürüyüşü' 
Diyarbakır'daki gizemli mağara, definecilerin talanına uğradı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki gizemli mağara, definecilerin ...
Mühendis gibi yuva yapan kuşlar evin çatısını mesken tuttu
YEREL HABERLER Mühendis gibi yuva yapan kuşlar evin çatısını mesken ...