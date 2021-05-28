Diyarbakır’da coğrafi işaretli yöresel lezzetler toplantısı yapıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Coğrafi İşaret Tescili alan 9 yöresel lezzetin tanıtım toplantısı yapıldı.

DTSO bahçesinde yapılan toplantıya DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar Ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Haşim Elkaan, DTSO yönetim kurulu üyeleri, yöresel lezzetlere tat veren yemek aşçıları katıldı.



“Hedefimiz ürünlerimizi Avrupa’ya taşıyacak şekilde tescillendirmek”

Yaptıkları toplantının gecikmiş bir lansman toplantısı olduğunu belirten DTSO Başkanı Mehmet Kaya, ”Oldukça iyi bir başlangıç yaptık bu konuda be biz Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu işte yalnız başımıza değil, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Esnaf odasıyla birlikte coğrafi işaretli ürünlerimizi ortaya çıkarmak, bunu tanıtmak, bununla ilgili olarak bunu ticarileştirmek ve bunu Avrupa’ya taşıyacak şekilde tescillendirmek, temel hedefimiz de budur. Tabi bunu yaparken hem kültürümüzü koruyoruz, hem geçmişimize saygı göstererek, geçmişte bu topraklarda yaşayan insanların kültürlerine saygı göstererek aldığımız o değerleri de geleceğe taşıyoruz ama bunun en önemli dallarından biri de önemli bir istihdam oluşturmaktır” dedi.



“54 adet coğrafi tescil bekleyen ürünlerimiz var”

Bugün burada birçok işletme sahibi bulunduğunu belirten Kaya, “Bugün coğrafi işaretli 9 yöresel lezzet bulunmakta ama burada bulunan insanların 54 adet coğrafi tescil bekleyen ürünlerimiz var. Bunların bir kısmı askıda bir kısmı inceleme sefasında bunlarla birlikte 2021 yılın sonuna kadar da bunların tescilini alacağız ama biz tescil etme sürecini ilçelerimizde ve kentte insanlarımızla konuşarak, burada halen evlerin mutfağında kullanılan ürünleri tescilleyerek ticarete de kazandıracağız hedeflerimizden bir tanesi de budur” diye konuştu.

Yapılan toplantı, usta şefler tarafından hazırlanan 9 tescilli yemek katılımcılara sunulmasıyla son buldu.

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