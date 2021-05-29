Diyarbakır merkezli 4 ilde operasyon; 'kripto para çetesi' çökertildi



DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya siteleri üzerinden kendilerini kripto para borsasında 'güvenilir aracı kurum' olarak gösterip, 105 kişiyi 400 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 10 kişilik çete çökertildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini kripto para borsasında 'güvenilir aracı kurum' olarak gösteren kişilerin, 'kaldıraçlı işlemler', 'borsada kar bırakan hisse senetlerinin alım satımı', 'ani yükseliş gösterecek kripto paraların tespiti' gibi yatırım yöntemleri üzerinden dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Bu kişilerin ayrıca sahte görseller ve banka dekontları ile yüksek kar vaatlerinde bulundukları, sahte hesaplardan yapılan yorum ve internet reklamları ile inandırıcılıklarını artırdıkları, mağdur edilen kişilerden 'devlete vergi' adı altında tekrar para aldıkları saptandı. Suç örgütü üyelerinin, bu yöntemle 2 yıllık dönemde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ve kimlikleri tespit edilen 105 mağdurun 400 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, polisin 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu 25 Mayıs'ta Diyarbakır merkezli İstanbul, Adana ve Elazığ'da 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütüne üye 10 şüpheli, gözaltına alınırken, adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda mermi, fişek, cep telefonu, bilgisayar, tablet ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Merkez Murat KARATAŞ

2021-05-29 11:23:28



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