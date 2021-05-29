Anız yangını büyümeden söndürüldü

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesi Batıkent Meydanı'nda öğle saatlerinde buğday hasat edilen 50 dönümlük tarlada anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-05-29 17:13:29



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