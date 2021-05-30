Yenişehir Belediyesi park çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Fabrika Mahallesi'nde 9 bin 500 metrekare alan üzerine Yunus Emre Parkının tamamlandığı müjdesini verdi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci tarafından yapılan hizmetler ile Yenişehir ilçesinin çehresini değişiyor. İlçede park ve yeşil alanı olmayan hiçbir mahalle bırakmayan Kaymakam Beşikci bu kez Fabrika Mahallesi'ne nefes olacak olan Yunus Emre Parkını tamamlandığı müjdesini verdi. İçerisinde damlama sulama ile 12 farklı türden 286 ağacın yerleştirildiğini belirten Kaymakam Beşikci, ibreli ve yapraklı 12 farklı ağacın bulunduğu parkın kara çimlendirme ile çimlendiğini ve bitkisel toprak serimi yapıldığını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Yenişehir ilçemizdeki parklarımızı etrafı çevrilmiş birkaç oyun grubundan oluşan sıradan parklar değil daha nitelikli ve her kesime hitap edebilecek şekilde projelendirip çocukların olduğu kadar büyüklerin de keyifli zaman geçirdiği ve sosyalleştiği mekanlar haline getirdik.12 farklı ağaç türü ve bol yürüyüş alanlarının bulunduğu Yunus Emre parkımızın Fabrika mahallesi sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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