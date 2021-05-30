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Konteynerde tek başına yaşayan engelli vatandaşın akülü sandalye talebi

İHA

Konteynerde tek başına yaşayan engelli vatandaşın akülü sandalye talebi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2 gözlü konteynerde tek başına yaşayan yüzde 95 engelli 83 yaşındaki Hüseyin Altundal, yetkililere çağrıda bulunarak kendisine akülü sandalye alınmasını istedi.
Bismil ilçesi merkez Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan yüzde 95 engelli Altundal, iki gözlü konteynerde yaşam mücadelesi veriyor. 3 yıl önce şeker hastalığından dolayı kangren olan ve ayağı kesilen Hüseyin Altundal, kaldığı konteynerin bakımsızlıktan yıkıldığını söyledi. Altundal, "920 lira aylık maaş alıyorum 2 bin 400 elektrik borcum var, param olmadığı için bu borcu kapatamıyorum. Kışın havalar soğuk olduğunda evli olan kızımın yanında kalıyorum, yazın ise burada kalıyorum. Çok şükür bazen çevremdekiler yemek getiriyor. Şu an tek ihtiyacım akülü tekerlekli sandalyedir. Yetkililerden bana yardım etmelerini istiyorum" dedi.

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