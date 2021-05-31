Şehit ve gazi ailelerinden Türkiye'ye sahip çıkın çağrısı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz: “Hedef Türkiye’dir, milli birlik ve huzur ortamıdır”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, son yaşanan olaylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden Türkiye'nin hedef alındığını belirterek ülkeye sahip çıkılması çağrısında bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı yaptığı açıklamalarla gündem oluşturan suç örgütü lideri Sedat Peker’e şehit ve gazi aileleri adına tepki gösterdi. Şehit ve gazi aileleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanında olduklarını açıklarken Başkan Gündüz, hedefin Türkiye, milli birlik ve huzur ortamı olduğunu belirtti. Başkan Gündüz, “Suç örgütü lideri Sedat Peker son günlerde birilerinin çığırtkanlığını yaparak başta terörle ve suç örgütleriyle mücadelede tarih yazan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere birçok siyasetçiyi hedef alan videolar ile ülkenin gündemini meşgul etmektedir. Türkiye’yi hedef alan suç örgütü liderine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sert açıklamalar gelmişti. Biz şehit aileleri ve gazileri olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da hem kahraman İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun hem Cumhur ittifakının her şart ve koşulda yanındayız. Son dönemde ülkemizdeki huzur, güven ve istikrar iklimini hedef alan çeteleri, terör örgütlerine ve uluslararası emperyalist güçlere karşı milletçe kale gibi durup tüm kirli oyunları ve tuzakları bozacağız. FETÖ ve türevlerinin yıllarca kullanmış olduğu bu sinsi yöntemleri kullanan çete lideri ve onu kullanan güçler şunu asla unutmasınlar. Türkiye eski Türkiye değil. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hiç kimse bozamaz” dedi.

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