Diyarbakır’da son kullanma tarihi geçmiş gıda malzemeleri ele geçirildi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş beyaz peynir, turşu ve pirinç unu tespit edilerek imha edildi.

AK Partili Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekiplerinin korona virüs döneminde yaygınlaştırdığı denetim ve kontrol çalışmalarında vatandaşların sağlığını ihlal edenlere yönelik mücadelesini sürdürüyor. Sofraların değişmez gıda ürünleri olan son kullanma tarihi geçmiş pirinç unu, turşu ve beyaz peynir gibi ürünleri vatandaşa satmaya çalışan işletmeler yapılan denetimlerle tespit edilerek ürünlere el konuldu, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı. Son kullanma tarihinin yanı sıra gıda yönetmeliği be kurallarının da açıkça ihlal edildiği tespit edilen ürünlerin imhası daha sonra gerçekleştirildi. Korona virüs döneminde gıda sağlığının önemi artarken, konuyla ilgili olarak belediyeye yapılan şikayetlerde de ciddi bir artış olduğu kaydedildi.



"Biz hassasız, herkesten de hassasiyet bekliyoruz"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla oluşturulan gıda denetim ekipleri, bir yandan gelen şikayetleri kayıt altına alarak hemen harekete geçerken, diğer yandan da ilçenin her bölgesinde denetimlere çıkarak vatandaşlara yönelik mağduriyet oluşmasının önüne geçmeye çalışıyor. Gıda sağlığı ile ilgili çok titiz ve hassas davrandıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Tüm işletme ve esnaflarımızdan kurallara riayet etmelerini istiyoruz. Sağlık konusu hepimizin öncelikle dikkat etmesi gereken bir konudur. Hayati derecede önem taşıyan bu konuda vatandaşlarımızın sağlığını korumak için önlemlerimizi almaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.