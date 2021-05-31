Evlat nöbetindeki anneden kızına: Fadime'm, kaç gel yavrum



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 637'nci gününde de sürüyor. Bitlis'te, 2015 yılında üniversite öğrencisiyken, kaçırılan kızı Fadime için eylem yapan Hatice Levent, "Fadime'm eğer beni duyup görüyorsan kaç gel yavrum. Arkadaşlarının elini tutarak hepiniz kaçın" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos´ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar´ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

637 gündür devam eden eylemlere katılan aile sayısı 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN YERİ DİZİMİZİN DİBİDİR'

Bitlis'te, 2015 yılında 18 yaşında üniversite öğrencisiyken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek, 22 Eylül 2019'da oturma eylemine katılan Hatice Levent, çocuklarının yerinin mağara değil, kendi dizlerinin dibi olduğunu belirtti. Kızına teslim olması için çağrıda bulunan Hatice Levent, "HDP ve PKK'ya sesleniyorum, çocuklarımızı verin, çocuklarımızın hiçbir suçu yok, çocuklarımızın yeri sizin yanınız değil, bizim dizimizin dibidir, yollayın çocuklarımızı. Fadime'm eğer beni duyup görüyorsan kaç gel yavrum. Arkadaşlarının elini tutarak hepiniz kaçın. Biz burada analar ve babalar olarak ciğerlerimiz yandı. Siz gelirseniz biz mutlu oluruz. İnsan hakları diyorlar, kadın hakları diyorlar, çocuklarımızı mağaralara götürmek mi insan hakları, kadın haklarıdır. Fadime'm ben seni çok özledim, kardeşlerin seni çok özledi, ne olur kaç gel yavrum. Arkadaşlarınla el ele tutuşun hepiniz gelin. Onlar o mağaralara kendi çocuklarını götürsünler, bizim çocuklarımızı bırakın" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-05-31 12:42:26



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