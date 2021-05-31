Kısıtlama bitti, aileler HDP önündeki çadırda eylemlerine devam etti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemi 637’nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 637’nci gününde de sürüyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından aileler HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. 637 gündür HDP il binası önünde oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren baba Nihat Çağmar, oğlunu HDP’den istediğini söyledi. Oğlunun dağa kaçırılmasının tek sebebinin HDP olduğunu aktaran Çağmar, "Ben oğlum için burada eylemdeyim. Umudumuz ilk günkü gibi halen aynıdır. Ben oğlumu sesleniyorum kaçıp teslim olmasını istiyorum. Oğlum gelinceye kadarda buradan asla ayrılmayacağım" dedi.

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