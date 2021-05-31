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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu, Sur ilçesinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi

İHA

Vali Karaloğlu, Sur ilçesinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur ilçesinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, merkez Sur ilçesinde 2016’daki terör saldırılarında tahrip olan Keldani ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Paşa Hamamı ile Esma Ocak Diyarbakır Evindeki restorasyon çalışmalarını denetledi. Ahmed Arif Müzesi, Türk edebiyatının önemli fikir insanlarından biri olan Ziya Gökalp'in evi ve Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Müzesini ziyaret eden Vali Karaloğlu, Ulu Cami önünde yer alan Celal Güzelses Yeraltı Çarşısında da esnafla bir araya geldi. Sur ilçesinde terör saldırıları nedeniyle tahrip edilen tüm yapılarda çalışmaların aralıksız şekilde sürdüğünü belirten Vali Karaloğlu, inanç turizminin gözdesi Diyarbakır’ı geçmişin gölgesinden aydınlık yarınlara taşıyacaklarını ifade etti. Vali Karaloğlu, "Tarihi Sur ilçesindeki kültürel mekanlarımızı ihya ediyor, hizmet binalarımızı yeniliyoruz. Tamamlandığında Sur ilçesi daha güzel olacak. Anılarını diri, değerlerimizi el üstünde tutmaya gençlerimizi bu mekanlarla buluşturmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

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